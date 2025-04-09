Kripto Varlıklar İçin Miras Tehlikesi - Son Dakika
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Kripto Varlıklar İçin Miras Tehlikesi

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Kripto varlıkların mirasa aktarımında özel düzenlemelere ihtiyaç var, şifre bilinmezse kaybediliyor.

09.04.2025 10:39
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Kripto varlıklarda miras tehlikesi: Şifresini bilmeyen mirası kaybediyor

Kripto varlıkların mirasa konu olabilmesi için özel düzenlemelere ihtiyaç var

KİLİS - Kilis'te avukatlık yapan Muhammed Taha Akkurt, kripto varlıklarda miras tehlikesine dikkat çekerek kripto varlıkların mirasa konu olabilmesi için özel düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kilis'te avukatlık yapan Muhammed Taha Akkurt, kripto paraların Türk hukuk sistemine göre para değil, 'kripto varlık' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Akkurt, bu ifadenin kripto varlıkların hukuki açıdan daha doğru bir şekilde ele alınmasını sağlayacağını söyleyerek, "Kripto varlıklar, diğer mal varlıkları gibi mirasa konu olabilir, ancak özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır" dedi. Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesinde mirasın geçişine dair hükümler olduğunu vurgulayan Akkurt, kripto varlıkların da bu kapsamda yer aldığını belirtti.

"Kripto varlıkların miras paylaşımında dikkat edilmesi gereken iki durum"

Akkurt, kripto varlıkların mirasçılara aktarımının iki farklı şekilde gerçekleşebileceğini söyledi. İlk olarak, kripto varlıkların bir alım, satım platformunda tutulması durumunda, mirasçılar veraset ilamı ve veraset, intikal vergisini ödedikten sonra bu platforma başvurarak miras payları oranında haklarını alabilecekler.

Şifresini bilmeyen mirası kaybedecek

Diğer bir durumda ise, miras bırakan kişinin kripto varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklaması söz konusu olabilir. Akkurt, bu durumda private key bilgisi bilinmediği takdirde mirasçıların ciddi hak kayıpları yaşayabileceklerini vurguladı.

Miras sözleşmesi önerisi

Akkurt, kripto varlıklarını soğuk cüzdanlarda tutan vatandaşların private key bilgilerini mirasçılarına bildirmeleri gerektiğine dikkat çekti. "Bu bilgilerin miras sözleşmesi ile paylaşılması, mirasçılar açısından büyük önem taşır. Aksi takdirde, kripto varlıklara erişim sağlanamayabilir ve ciddi mağduriyetler yaşanabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Muhammed Taha, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Genel, Hukuk, Kilis, Miras, Son Dakika

Son Dakika Genel Kripto Varlıklar İçin Miras Tehlikesi - Son Dakika

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