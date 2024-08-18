Küçükçekmece'de yaralı leyleğin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yaralı leyleğin tedavisi sürüyor

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Küçükçekmece'de boş bir arazide yaralı halde bulunan leyleğin tedavisi Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Leyleğin sağ omzunda çıkık meydana geldiği tespit edilmiş ve yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmektedir.

18.08.2024 10:10  Güncelleme: 10:14
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Küçükçekmece'de boş bir arazide yaralı halde bulunan leyleğin tedavisi sürüyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de boş bir arazide yaralı halde bulunan leyleğin tedavisi Küçükçekmece Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü'nde görev alan Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç tarafından birebir ilgiyle takip ediliyor.

Önceki gün Küçükçekmece'de boş bir arazinin çevresinde bulunan vatandaşlar, bir leyleğin yaralı halde gezindiğini fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine araziye gelen ekipler, yaralı leyleği tedavi etmek üzere koruma altına alarak, Veteriner Müdürlüğüne götürdü.

"Röntgen çektiğimizde sağ omzunda çıkık meydana geldiğini fark ettik"

Bir süredir tedavi altında olan leylekle birebir ilgilenen Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç, "Bölge ekiplerine gelen ihbar neticesinde yaralı leyleği merkezimize aldık. İlk müdahalesinin ardından sağ kanadında bir düşüklük olduğunu, röntgen çektiğimizde sağ omzunda çıkık meydana geldiğini fark ettik. Uzun zamandır beslenemediği için bir halsizlik durumu var. Şuan yoğun bakım ünitesine aldık. Damar yolu açıldı, serum tedavisi devam ediyor. Tedavisinin ardından leyleği doğal yaşam alanına bırakacağız" diye konuştu.

Yaralı leyleğin tedavisi sürüyor.

Küçükçekmece\'de yaralı leyleğin tedavisi sürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece'de yaralı leyleğin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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