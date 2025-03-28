Leyla ve Mecnun Tekirdağ'a Döndü - Son Dakika
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Leyla ve Mecnun Tekirdağ'a Döndü

Leyla ile Mecnun isimli leylekler, Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'ne dönerek yuvalarını kurdu.

28.03.2025 14:59
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Tekirdağ'da Leyla ile Mecnun yuvalarına döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'nde baharın müjdecisi Leyla ile Mecnun adlı iki leylek, yuvalarına döndü.

Tekirdağ'da, her yıl Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'ne gelen Leyla ile Mecnun isimli iki leylek, bu yıl da yuvalarına döndü. TREDAŞ ve Doğa Koruma Milli Parklar Tekirdağ Şubesi tarafından direğe kurulan özel platformda yuvalarını düzenlemeye başlayan leylekler, mahalle sakinlerinin de yüzünü güldürdü.

Mahalle halkı, uzun yıllardır aynı noktaya gelen ve göç mevsimiyle birlikte yuvalarına dönen Leyla ile Mecnun'un gelişini sevinçle karşıladı. Gökyüzünde süzülerek mahallenin üzerine gelen ve yuvalarına konan leylekler, bölgede baharın habercisi olarak görülüyor. Yetkililer, leyleklerin güvenli bir şekilde yuvalarını kurmaları için gerekli önlemleri aldıklarını belirtirken, mahalle sakinleri de geleneksel misafirlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Drone ile havadan görüntülenen leylek yuvası 7/24 canlı kameradan izlenebiliyor.

Köyde kahve işletmecisi Selver Gök "Tüm köylü ve insanlar bekliyordu leyleklerin gelmesini, leylekler geldi. Milletimi sevindirdi, şimdi yumurtlasın yavrulasın onları çıkarmasını bekliyoruz. Çok gelen var köyümüze leylekleri görmek için" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Leyla ve Mecnun Tekirdağ'a Döndü - Son Dakika

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