Burası ne Colorado Kanyonu, ne de Kapadokya...Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Genel

Burası ne Colorado Kanyonu, ne de Kapadokya...Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor

Su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle oluşan Narman Peri Bacaları, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu doğa harikası bölge, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir turistik destinasyon haline gelmiştir. Kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çeken bu bölge, Amerika'daki Colorado Grand Kanyonu'na benzerliğiyle de bilinmektedir. Kapadokya'daki peri bacalarından farklı olarak, Narman Peri Bacaları akarsuların taşıdığı malzemelerin aşınması sonucu oluşmuştur. Bu bölge, sadece peri bacalarıyla değil, çevresindeki vadiler ve doğal zenginlikleriyle de keşfedilmeyi beklemektedir.

24.04.2024 19:21
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Burası ne Colorado Kanyonu, ne de Kapadokya... Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor

Kırmızı Periler Diyarı saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor

ERZURUM - Su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıllık doğa harikası Narman Peri Bacaları ya da yöre halkının ifadesiyle Kırmızı Periler Diyarı, saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Görenlerin ilk bakışta Kapadokya sandığı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları artık doğaseverlerin ve gezginlerin uğrak duraklarından birisi oldu. Narman Peri Bacaları, uzun zaman önce (2,5 - 3 milyon yıl) rüzgar ve erozyonun yumuşak volkanik kayaçları aşındırmasıyla oluştu ve şekillendi. Topraktaki demirin oksitlenmesi sonucu kırmızı rengi aldı. Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülüyor. Erzurum'un ekoturizminin önemli destinasyonlarından biri olan kanyonda, yaz aylarında; çadır kampları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve foto safari gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Peri bacalarının hemen yanı başında bir sosyal tesis ve piknik alanı da bulunuyor. Peri bacaları Erzurum'un Narman İlçesi'nin güneyinde, Narman- Pasinler Otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alıyor. Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bölge doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.

Colorado Kanyonu'na benziyor

Kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları "Kırmızı Periler Diyarı" olarak anılmaya başlandı. Peri bacalarının yer aldığı vadi, Amerika'da Colorado Grand Kanyon'na benzerliği ile de dikkat çekiyor. Narman Peribacaları'nı koruma altına alarak ülke turizmine kazandırmak için yaz aylarında çeşitli şenlikler düzenlenirken, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisi her geçen dönem artış gösteriyor. Kapadokya'daki Peri bacaları ile Narman'daki Peribacaları, oluşumları bakımından birbirinden ayrılıyor. Kapadokya'daki Peri bacaları volkanizma sonucu oluşurken, Narman'da bulunanlar ise günümüzden 2,5-3 milyon yıl önce, akarsuların bir çökelme havzasına taşıdığı malzemelerin zamanla aşınması sonucunda oluştu. Kırmızı peribacalarının bu rengi almasının nedeni ise tortullardaki kırmızı renk demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesi olarak açıklanıyor. Bu doğa harikası bölgede, sadece etkileyici peri bacaları değil, aynı zamanda çevresindeki vadiler, yerel flora ve fauna gibi doğal zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Burası ne Colorado Kanyonu, ne de Kapadokya...Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burası ne Colorado Kanyonu, ne de Kapadokya...Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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