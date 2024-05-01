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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

NEVŞEHİR - Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit oldu.

Şehidin Nevşehir'de yaşayan annesine şehit haberini Nevşehir Valisi Ali Fidan verdi. Vali Fidana'a Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı eşlik etti.

Şehidin Güzel Yurt Mahallesindeki evine gelen Nevşehir Valisi Ali Fidan, şehidin annesine baş sağlığı dileyerek şehit haberini verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk Bayrakları asıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Bekar olan Toktaş'ın babasının da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan yazılı yayınladığı mesajında Kahraman şehit Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşerilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın naaşı yarın öğle namazına müteakip Boğaz Köyü Merkez Camiinden kaldırılacaktır.