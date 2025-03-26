Oltu'nun Kurtuluşu Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı - Son Dakika
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Oltu'nun Kurtuluşu Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı

Erzurum'un Oltu ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar, çeşitli etkinliklerle dolu bir programla gerçekleştirildi.

26.03.2025 14:26
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İlçenin kurtuluşuna coşkulu kutlama

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde kutlandı.

Kutlamalar, Efkan Ala Kültür Merkezi'nde Oltu Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı kurtuluş programıyla başladı. Buradaki programda devlet büyüklerinin tebrik mesajlarının okunmasının ardından, öğrencilerin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırdığı göç sahnesi ile renkli görüntülerle devam etti. Günün anlam ve önemine değinen konuşmayı Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi yaptı.

Etkinlikte, Oltu'nun geçmişine dair eski görüntülerden oluşan bir video gösterimi gerçekleştirildi, ardından şiirler okundu ve ront gösterisi yapıldı. Kardeşler Bar ekibinin yöresel barlar oynadığı gösteride, öğrenciler tarafından Oltu Türküleri seslendirildi.

Kutlamalar, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti. Ödüller, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi tarafından verildi.

Programın ardından, Atlı Milis Kuvvetleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve protokol üyelerinin katılımıyla büyük bir fener alayı düzenlendi. Efkan Ala Kültür Merkezi önünden başlayan fener alayı, kale etrafından dönerek Kale Meydanı'nda toplandı.

Kutlamalar, Oltu Gençlik Merkezi'nin düzenlediği halk konseriyle devam etti. Kahramanlık türküleriyle başlayan konser, yöresel türkülerle halaylarla son buldu. Ayrıca, Oltu Kalesi'nden Oltu'nun kurtuluşunun 107. yılı şerefine 107 havai fişek atıldı.

Etkinlik, coşkulu halaylar ve büyük bir katılımla son buldu. Oltu halkı, bu anlamlı günde hem geçmişi yad etti hem de birlik ve beraberlik içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Oltu'nun Kurtuluşu Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı - Son Dakika

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