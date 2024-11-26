Ordu'da Karla Mücadele: 2 Bin Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Genel

Ordu'da Karla Mücadele: 2 Bin Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi bir gecede yaklaşık 2 bin kilometre yol ulaşıma açtı. Yoğun karla mücadele çalışmalarında 259 iş makinesi ve 615 personel görev aldı. 65 içme suyu arızası giderildi ve bazı hastalar ile cenazelere ulaşım sağlandı.

26.11.2024 16:22
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Ordu'da bir gecede yaklaşık 2 bin kilometre yol ulaşıma açıldı

Başkan Güler: "Bizim işimiz bu, işimizin en iyisini yapıyoruz"

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir gecede yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda yol ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerini etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi 259 iş makinesi ve 615 personel ile gece-gündüz mesaisini sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde bu yana çalışan ekipler yaklaşık 2 bin kilometre yol ağını ulaşıma açtı.

42 hasta ve 9 cenazenin bulunduğu yola müdahale edildi

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Akkuş'ta 5 hasta ve 2 cenaze, Çamaş'ta 1 cenaze, Çatalpınar'da 3 hasta, Çaybaşı'nda 5 hasta, Fatsa'da 2 hasta, Gölköy'de 7 hasta, Gürgentepe'de 2 hasta, İkizce'de 4 hasta ve 1 cenaze, Kabadüz'de 1 cenaze, Kabataş'ta 2 hasta ve 1 cenaze, Korgan'da 4 hasta ve 2 cenaze, Kumru'da 3 hasta ve 1 cenaze, Ulubey'de 2 hasta ve Ünye'de 3 hastanın bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildi.

65 içme suyu arızası giderildi

Öte yandan yoğun kar ve beraberinde meydana gelen aşırı soğuk nedeniyle içme suyunda yaşanan 65 arızaya 208 personel ve 200 iş makinesi ile müdahale edilerek vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçildi.

"Bizim işimiz bu, işimizin en iyisiyiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Kar yağar kar üstüne, yol açarız yol üstüne. Bizim işimiz bu, işimizin en iyisiyiz" notunu düştü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların kar lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği istenirken, karla mücadele talepleri için çağrı merkezleri aracılığıyla belediyeye ulaşabileceklerine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ordu'da Karla Mücadele: 2 Bin Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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