Pendik Korusu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Pendik Korusu Hizmete Açıldı

Pendik Belediyesi tarafından yapılan Pendik Korusu, vatandaşların hizmetine açıldı. Hafta sonları 20 bin vatandaşın giriş çıkış yaptığı koru, çeşitli aktiviteler ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

10.03.2024 16:58  Güncelleme: 17:06
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Pendik Korusu hizmete açıldı

Başkan Ahmet Cin: "Hafta sonları 20 bin vatandaşımızın giriş çıkış yaptığını gözlemliyoruz"

İSTANBUL - Pendik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pendik Korusu vatandaşların hizmetine açıldı. Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Hafta sonları 20 bin vatandaşımızın buraya giriş çıkış yaptığını gözlemliyoruz" dedi. Pendik Korusu, dron ile havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Pendik Korusu'nun açılış töreni düzenlendi. Törene, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yer aldığı açılış töreninde, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, törende yaptığı konuşmada Pendik'te 600 yataklı devlet hastanesinin inşa edileceği müjdesini vererek, Aydos dağının Tabiat Parkı yapılacağını ve bu şekilde 4 ilçeye hizmet verileceğini aktardı.

"Hafta sonları 20 bin vatandaşımızın giriş çıkış yaptığını gözlemliyoruz"

Başkan Cin, "173 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Yaklaşık 10 bin ağaç var burada. Bu alanda doğal bitki örtüsü korunarak ve doğal ağaçları korumak suretiyle, fonksiyonlarını artırarak vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirmeye çalıştık. Bugün de resmi açılışını yaptık. Hafta sonları 20 bin insanımızın buraya giriş çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Kafemiz var, amfitiyatromuz var, otopark konusunda sıkıntımız yok, mangal alanları var, aromatik bahçemiz, mini hayvanat bahçemiz var. Bunların hepsinden vatandaşlarımız faydalanıyorlar. Açılış yaptıktan sonra vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisi biz de şaşırttı. Şimdi inşallah kafenin yanında bir tane büyük bir restoran yaparak yeme içme ihtiyaçlarını giderilmesini sağlamış olacağız. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, açılışı yapılan Pendik Korusu dron ile havadan görüntülendi.

'173 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu'

Yenişehir Mahallesi Manolya Sokak'ta 173 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Pendik Korusu'na giriş geleneksel mimariyle tasarlanmış üç ayrı ahşap kapıdan yapılırken koruda 260 araçlık otopark yer alıyor. Piknik alanı, amfi tiyatro, skate park, workout alanı, macera parkuru, bisiklet ve yürüyüş parkuru, kafe, restoran, çocuk oyun alanları, çeşmeler ve mescidin yer aldığı Pendik Korusu'nda vatandaşlar çocuklarıyla birlikte şehir hayatının stresinden uzak bir şekilde vakit geçirme imkanı bulabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Pendik Korusu Hizmete Açıldı - Son Dakika

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