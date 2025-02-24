Pikapla Kayak Keyfi

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Pikabın arkasına bağladığı iple mahalle arasında kayak yaptı

TRABZON - Trabzon'da etkili olan kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş, pikabın arkasına bağladığı iple tek şeritli mahalle yolunda kayak yaptı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı fırsata çevrildi. Of ilçesindeki Gökçeoba mahallesinde yaşayan Faruk Tellioğlu, kar yağışının ardından kayak takımını alarak dışarı çıktı. Arkadaşları ile buluşan Tellioğlu, tek şeritli yolda pikabın arkasına bağladığı ipe tutunarak kaymaya başladı. Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında kayan Tellioğlu, tek şeritli yolu adeta piste çevirdi. Karadeniz'in zorlu coğrafyasındaki virajlı yollara rağmen uzun süre kayak yapan Tellioğlu, görüntülerini sosyal medyaya yükledi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.