Şehit Baba: 'Asker Oğlum Vatana Helal Olsun' - Son Dakika
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Genel

Şehit Baba: 'Asker Oğlum Vatana Helal Olsun'

Şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan baba: "Asker oğlum vatana helal olsun" Çorum Valisi Ali Çalgan "Vatana helal olsun" diyen şehit babasını anlından öptü Son dakikaya kadar mevzisini terk etmeyen şehidin kanı yerde bırakılmadı Şehit Mustafa Uslu memleketi Çorum'da son yolculuğuna...

22.02.2025 16:34
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Şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan baba: "Asker oğlum vatana helal olsun"

Çorum Valisi Ali Çalgan "Vatana helal olsun" diyen şehit babasını anlından öptü

Son dakikaya kadar mevzisini terk etmeyen şehidin kanı yerde bırakılmadı

Şehit Mustafa Uslu memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun naaşı, Çorum'un Bayat ilçesindeki köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, "Asker oğlum vatana helal olsun" diye bağıran şehit babasını anlından öptü.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ş Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit düştü. 24 yaşındaki Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi, dün gece saatlerine askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Mustafa Uslu'nun naaşı, daha sonra tören için memleketi Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne getirildi. Helallik istenmesinin ardından Şehit Mustafa Uslu için tören düzenlendi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Vali, "Vatana helal olsun" diyen babayı anlından öptü

Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Uslu'nun kardeşleri, Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu ile annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu ve aile yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu ise gözyaşı dökerken, "Asker oğlum vatana helal olsun" diyerek bağırdı. Güçlükle yürüyen baba Sadık Uslu'nun yanına gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, kendisini anlından öptü.

Mevzisini son ana kadar terk etmemiş

Öte yandan, İHA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu alanındaki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile sis sebebiyle 5 metreye kadar düşen görüş mesafesine rağmen mevzisini terk etmeyerek son ana kadar çatıştığı öğrenildi. Mehmetçik tarafından, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 teröristin ise olaydan kısa süre sonra kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği ve Uslu'nun kanının yerde bırakılmadığı bilgisine ulaşıldı.

Cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şehit Baba: 'Asker Oğlum Vatana Helal Olsun' - Son Dakika


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