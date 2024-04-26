Şişli'de rezerv yapı alanındaki inşaat alanı mühürlendi - Son Dakika
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Şişli'de rezerv yapı alanındaki inşaat alanı mühürlendi

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Şişli Belediyesi ekipleri, rezerv yapı alanında yapılan denetimde uygunsuzlukları tespit ederek, inşaat alanını mühürledi. Projeye aykırı çalışmalar ve eksiklikler belirlendi.

26.04.2024 17:51  Güncelleme: 18:02
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Şişli'de rezerv yapı alanındaki inşaat alanı mühürlendi

İSTANBUL - Şişli Belediyesi ekipleri, 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanında yaptığı denetimde uygunsuzlukları tespit ederek, inşaat alanını mühürledi.

Şişli Belediyesine bağlı teknik ve zabıta ekipleri, Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan alanda sabah saatlerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede projeye aykırı çalışmalar yapıldığını belirleyen ekipler, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre olarak kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek, proje dışına çıkıldığını tespit etti. Tutanak tutarak çalışmaları durduran ekipler, inşaat alanının girişinde bulunan kapıya da mühür vurdu. Ayrıca, yapılan incelemelerde yapı denetim firmasının "aykırı" yaptığı işlemlere hiçbir müdahalede bulunmadığı da görüldü. Öte yandan, belediye ekipleri 8 Nisan 2024 tarihinde yaptıkları denetimde, inşaat alanındaki eksiklikler dolayısıyla "durdurma" kararı vererek, ilgili firmadan onaylı ve ıslak imzalı proje istenmişti. Bakanlıkça ruhsat onaylı projenin ilgili firma tarafından belediyeye sunulmasının ardından inşaat alanında çalışmalar yeniden başlamıştı. Konuya ilişkin yasal süreç devam ederken, belediye ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Şişli\'de rezerv yapı alanındaki inşaat alanı mühürlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şişli'de rezerv yapı alanındaki inşaat alanı mühürlendi - Son Dakika

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