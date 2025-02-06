Sultanbeyli Belediyesi 'Sakut Gönüllüsü Eğitim Programı' Başlattı - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi 'Sakut Gönüllüsü Eğitim Programı' Başlattı

Sultanbeyli Belediyesi, afetlere yönelik toplumsal bilinci artırmak amacıyla 'Sakut Gönüllüsü Eğitim Programı'nı başlattı. Eğitim programı, ilk etapta 36 gönüllü ile gerçekleştirildi ve 8 farklı eğitim modülü içeriyor.

06.02.2025 20:01
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Sultanbeyli Belediyesi 'Sakut Gönüllüsü Eğitim Programı' başlattı

İSTANBUL - Afetlere yönelik farkındalığın ve toplumsal bilincin artması için çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, 'SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı' başlattı. Afet durumunda uzman ekiplerin yanı sıra gönüllülerin de desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'mizde, son 1 yılda yaklaşık 6 bin kişiye farkındalık eğitimi verdik. Afetlere ilişkin toplumsal bilincin artması, saha çalışmalarına daha hızlı ve etkin bir şekilde destek olmaları amacıyla SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı başlattık" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, toplumda afetlere yönelik farkındalığın ve bilincin artması için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Afet durumunda uzman ekiplerin yanı sıra gönüllü faaliyetlerin de önemli olduğuna dikkat çeken Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı' başlattıklarını duyurdu.

SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı'nın ilki, Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Kahramanmaraş merkezli asrın afetinin yıl dönümünde başlayan eğitim programına 36 gönüllü katıldı. Her biri alanında uzman SAKUT Ekibi (Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi) tarafından verilen eğitimlerde gönüllüler; ilk yardım, yangın söndürme, deprem simülasyonu başta olmak üzere 8 farklı eğitim modülünde ders aldı.

Tombaş: "1 yılda 6 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verdik"

Eğitim programına katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'mizde, son 1 yılda yaklaşık 6 bin kişiye farkındalık eğitimi verdik. Bu eğitimlere aralıksız devam edeceğiz. Çünkü afetlere karşı toplumsal bilincin artmasını önemsiyoruz. Muhtemel bir afet esnasında ve sonrasında uzman ekipler kadar gönüllüler de çok önemli. Hem vatandaşa destek olmak hem de uzman ekiplere yardımcı olmak noktasında ciddi katkıları var. İşte biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak hem toplumda afet farkındalığının artması hem de muhtemel bir afet durumunda vatandaşlarımızın saha çalışmasına daha iyi katkı sağlayabilmeleri amacıyla SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı başlattık. 15 yaş üstü tüm vatandaşlarımız SAKUT Gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.

Programın ardından ilk SAKUT Gönüllüleri'ne, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin tarafından sertifikaları verildi. Ayrıca SAKUT Ekibi'nden, AFAD Akreditasyon Arması almaya hak kazanan eğitmenlere Patch Teslimi yapıldı.

Ayrıca program kapsamında SAKUT ekibi de, yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. SAKUT Gönüllüsü olmak isteyenler, belediyenin resmi sitesi üzerinden veya Sultanbeyli Belediyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'ne bizzat başvuruda bulunabilir.

Kaynak: İHA

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