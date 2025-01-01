TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette - Son Dakika
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TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette

TCG Büyükada korveti, yeni yılda görevde, milletin huzur ve güvenliği için tetikte bekliyor.

01.01.2025 00:49
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Türkiye'nin göz bebeği TCG Büyükada, yeni yılda nöbette

İZMİR - Deniz Kuvvetleri'nin milli imkanlarla üretilen unsurlarından TCG Büyükada korveti, yeni yılda görev başında.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği, tasarımı ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu Deniz Subayları tarafından yapılan Milli Gemi sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada yeni yılda nöbette olacak. Sahip olduğu teknolojik milli imkan ve kabiliyetler göz önüne alındığında, dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Modern sensör sistemleri ve ateş gücü ile de oldukça caydırıcı bir platform olarak yer alıyor. Yeni yılda, yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide, TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, askerlerin yeni yılını kutladı.

"Yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor"

TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, " Mavi Vatan'ın koruyucusu, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın milli gemilerinden TCG Büyükada'nın komutanı olmaktan duyduğum kıvancı kelimelerle ifade etmem mümkün değildir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir' sözü ışığında, her geçen gün gücüne güç katan bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak, Türk sancağını Mavi Vatan'da dalgalandırırken yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor. Bu gurur ve heyecanla, aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyorum" İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Büyükada, Savunma, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel TCG Büyükada Yeni Yılda Nöbette - Son Dakika

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