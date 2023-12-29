TCG Preveze'den ateşlenen milli torpido "AKYA" hedefi tam isabetle böyle vurdu

ANKARA - Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli torpido 'AKYA' TCG Preveze Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Mavi Vatan' vurgusu yapılarak, "Mavi Vatan'ın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.