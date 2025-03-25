Tekirdağ'da 300 Bin Fidan Dikimi - Son Dakika
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Genel

Tekirdağ'da 300 Bin Fidan Dikimi

Tekirdağ'da, Orman Haftası kapsamında 300 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

25.03.2025 16:43
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Tekirdağ'da yeşil gelecek atağı: 300 bin fidan

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla 400 çam ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere şehirdeki birçok kurumun katılımı ile Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Vali Yardımcısı Günay Öztürk, kurum müdürleri, polis ve jandarma ekipleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle çalışmaların süreceği vurgulandı.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya için etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Ormanların doğanın insana sunduğu en değerli miraslardan biri olduğunu ifade eden Yaşar, "İklim değişikliği, kuraklık ve sanayileşmenin etkileri her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Havanın, suyun ve toprağın hayatımızdaki önemi her zamankinden daha fazla" ifadelerini kullandı.

Bu sene 157 hektar alanda 300 bin fidan dikilecek

Yaşar, fidan dikmenin geleceğe duyulan saygının ve doğayı koruma bilincinin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "Ormanları korumak ve çoğaltmak artık sadece bir tercih değil, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Tekirdağ'da 2024 yılında Orman Genel Müdürlüğü olarak 140 hektar alanda 157 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. 2025 yılında ise bu rakamı artırarak 157 hektar alanda 300 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da 300 Bin Fidan Dikimi - Son Dakika

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