Tekirdağ'da Minibüsçüler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Tekirdağ'da Minibüsçüler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi

Tekirdağ'da minibüsçü esnafı, UKOME kararlarına itiraz etmek amacıyla belediye önünde kontak kapattı. Eylemde, alınan kararların esnafı mağdur ettiğini dile getiren şoförler, çeşitli taleplerde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise, toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilirliğini korumak için dengeli bir yaklaşım benimsemek zorunda olduklarını belirtti.

12.03.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da onlarca minibüs belediye önünde kontak kapattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 11 ilçenin şoförler odası başkanları ve minibüsçü esnafı, UKOME kararlarına tepki göstermek amacıyla belediye önünde kontak kapattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarına tepki gösteren minibüsçü esnafı, belediye binası önünde onlarca minibüsü park ederek eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla slogan atan şoförler, alınan kararların esnafı mağdur ettiğini belirtti.

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanvekili Recep Nişancı yaptığı açıklamada, "Bizim UKOME ile bir sürü sorunlarımız var. Zaten altı aydır toplantı yapılmıyordu. İlk defa yapıldı ve hüsranla sonuçlandı. Zam konusu da bunlardan biri. Birileri siyaset yapacak diye esnafın çocuğu bedava taşımasını bekleyemezsiniz. Belediyenin araçları istediği fiyata taşıyor ama esnaf, verilen sözler uğruna bedava yolcu taşıyamaz. Bu angaryadır. Taleplerimizi ilettik ama hiçbir maddede uzlaşma sağlanamadı. Minibüs hatlarının uzatılması, birleştirilmesi, taksicilerin ve S, J plakalı araç sahiplerinin sorunları çözümsüz bırakıldı. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Ulaşımı AŞ ve iş kapısı olarak görüyoruz ama UKOME rant kapısı olmuş" dedi.

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan ise, "İlimizin nüfusu 1 milyonu geçti. Bu büyümeye karşılık ulaşım dairesi esnafın sorunlarına çözüm üretememiştir. Candan Başkan ile toplantı yaptık ama bir sonuç alamadık. Sorunlarımıza çare bulunmadığı için buradayız" diye konuştu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis de güvenlik amacıyla belediye önünde önlem aldı.

"Vatandaşın alım gücünü korumak zorundayız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların alım gücünü korumak ve toplu taşıma hizmetlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla adil bir denge gözetmek zorunda oldukları belirtilerek, maliyet artışlarının faturasının tamamen halka yüklenemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan yüzde 33'lük zamma rağmen, 2025 yılında sektör temsilcilerinin yüzde 60 oranında zam talep ettiğini ancak teknik çalışmalar sonucunda taşımacılık maliyetlerindeki artışın yüzde 20,12 seviyesinde kaldığını belirtti. Ülkenin ekonomik şartları ve gelir artışları göz önünde bulundurularak, 21 Şubat 2025 tarihinde yapılan UKOME Genel Kurul Toplantısı'nda toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığı ve öğrenci taşımacılığına herhangi bir zam uygulanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, esnafın mağdur olmaması için belediyenin destek ödemelerini yüzde 150 artırarak 7 bin 500 TL'ye, en fazla 15 bin TL'ye çıkardığı belirtildi. 12 Mart 2025 tarihinde belediye önünde sektör temsilcilerinin basın açıklaması yapacağına dair bilgi aldıklarını belirten belediye yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Tekirdağ, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Tekirdağ'da Minibüsçüler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
Ece Gürel’in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım

21:01 Trump’tan Putin’e açık açık tehdit: İstersem Rusya’yı mahvedebilirim Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim
20:29 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
09:11 Survivor Almeda’nın yürek sızlatan istismar hikayesi Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi
09:03 İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek
08:51 Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
08:37 Müge Anlı’nın Adana şivesi ile imtihanı Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
08:37 Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
08:14 Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
08:09 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 22:22:10. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Minibüsçüler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.