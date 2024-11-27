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Tilki otomobilden kurtarıldı

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Karaman'da sürücünün çarptığı tilki, otomobilin tamponuna sıkıştı; 30 dakikalık çabayla kurtarıldı.

27.11.2024 13:40
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Otomobilin çarptığı tilki tampon panjuruna sıkıştı

Tilkiyi sıkıştığı yerden kurtaran sürücü Mesut Aydın: "Haydi yine yiyecek tavuğun varmış"

KARAMAN - Karaman'da aniden yola fırlayan tilkiye otomobil çarptı. Aracın ön tampon panjuruna sıkışan tilki sürücünün uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılırken, o anlar cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çoğlu köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mesut Aydın köyünde ilaçlama yapmak için otomobili ile Karaman'dan yola çıktı. Yolda seyir halindeyken aniden yola çıkan tilkiye otomobiliyle çarpan sürücü tilkinin ölüp ölmediğini kontrol etmek için aracını durdurdu. Etrafta tilkiyi göremeyen sürücü aracın önünü kontrol ettiğinde tilkiyi tampon panjuruna sıkışmış halde görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. O anlar ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi. Yaklaşık 30 dakika süren uğraşın ardından tilki sıkıştığı yerden çıkarılırken, hiç bir şey olmamış gibi karanlıkta gözden kayboldu.

"Tilkiyi tampona sıkışmış halde görünce çok şaşırdım"

Yaşadıklarını anlatan sürücü Mesut Aydın, "Akşam vakti köye ilaçlama yapmaya gidiyordum. İlaçlama ekipmanlarını aldım ve bir arkadaşımla köye doğru yola çıktık. Tam köye yaklaştığımız esnada aniden bir tilki önümüze fırladı. 'Tilkiye vurdum, inşallah ölmemiştir' dedim ve hemen kontrol etmek için araçtan indim. Baktım tilki ortada yok. 'Herhalde ölmemiştir' dedim ve şaşırdım. Arabada bir hasar var mı diye bakmak için ön tarafa doğru ilerledim. Tilkiyi aracın ön kısmında sıkışmış halde görünce aklım çıktı. Bu tür bir olay, gerçekten binde bir yaşanır. Eğer panjur yan sanayi olsaymış, tilki radyatöre kadar girebilirmiş. Tilkiyi çıkarmak için tamirciyi aradım. O da 'zaten panjur kırılmış, tamamen kır öyle çıkar' dedi. Yaklaşık yarım saat uğraştım. İlaçlama pompasının ucuyla 'Çık oğlum, çık oğlum' derken pompayı da kırdık. 'Tilki, nereden çıktın geldin, akşam akşam başıma ne işler açtın?' diye söylendim. Ama sonra tilkiye kıyamadım. Herhalde tavuk yemeye gidiyordu. Haydi yine yiyecek tavuğun varmış" diye konuştu.

Tilki otomobilden kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tilki otomobilden kurtarıldı - Son Dakika

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