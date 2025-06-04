Trabzon'da Sel Deneyimi: Başkan Genç Açıklamalarda Bulundu

Başkan Genç: "Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz; böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Bu akşam itibariyle merkezde eksik bir çalışmamız kalmayacak, tamamını bitirmiş olacağız"

"Kayıp vatandaşımızı 253 personelimizle beraber 62 aracımız, 14 drone'umuz ve 8 botla beraber arama çalışmaları sürdürülüyor"

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün şiddetli yağışlar sonrasında Ortahisar ilçesinde yaşanan sel ve su baskınları ile ilgili olarak "Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz; Böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz" dedi.

Akçaabat ilçesinin Çukurca mahallesinde dün sel sularına kapılarak kaybolduğu tahmin edilen Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarının sürdüğü Sera Gölü'ne gelerek ekiplerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Arama çalışmaları ile ilgili konuşan Genç "Maalesef Çukurca mahallemizde Hüseyin Aydın isimli vatandaşımız tahminlere göre aşırı yağış sonrasında sele kapıldı. Onun arama çalışmaları şu anda sürdürülüyor. Bir taraftan AFAD'ımız, bir taraftan itfaiye mesai arkadaşlarımız, UMKE'miz, bütün arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalara katılıyor. 253 personelimizle beraber 62 aracımız, 14 drone'umuz ve 8 botla beraber arama çalışmaları sürdürülüyor. Hüseyin Aydın isimli vatandaşımızın suya kapıldığını düşündüğümüz bölgeden 11 noktada 8 kilometrelik alanda dere boyu komple hem itfaiyemiz hem AFAD'ımız hem arama kurtarma ekiplerimiz tarafından tarandı. Şu anda da Seragölü'nde çalışmalar sürüyor. Bir taraftan bu tarama dronla da beraber hem de fiilen sahada arkadaşlarımızla beraber sürdürülüyor. Bir taraftan da burada gördüğünüz çalışma yapılıyor. Umuyoruz ve diliyoruz ve dua ediyoruz ki inşallah vatandaşımıza sağ salim ulaşırız" diye konuştu.

"Sel ve su baskınlarından 206 iş yeri ve konut zarar gördü"

Ahmet Metin Genç, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sel sonrası temizlik çalışmalarının da sürdüğünü ifade ederek "Ortahisarımızda ise 3 noktamızda aşırı suyun, selin hasarlarını gördük. Toplamda 548 değerli mesai arkadaşımızla beraber yine kurumlarımız, kuruluşlarımız, DSİ'miz, Karayollarımız hep beraber müdahale ettik. 206 vatandaşımızın iş yerleri ve konutlarına suyun, selin zararı oldu. Vatandaşlarımıza, esnafımıza da bire bir yardımcı oluyoruz. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnşallah bayramın hemen arefesindeyiz. Biz esnafımızı bayrama hazır hale getirmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde selin hasarını toparlamaya gayret ediyoruz. Bütün hemşerilerimize ve şehrimize geçmiş olsun dileğimizi ifade etmek istiyorum. Sel oluştuktan çok kısa bir zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı, kendilerine de bilgi arz ettik. Bütün devlet kurumlarımızla beraber, Cumhurbaşkanımızın da talimatı, desteklerine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

"Trabzon depremden uzak bir yer ama..."

"Trabzon'umuz veya Karadeniz bölgesi umumi itibariyle depreme uzak bir kuşakta olmakla beraber yoğun yağışlardan mütevellit maalesef sel ve heyelan riskinin çok çok olduğu bir yer" diyen Genç "Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz. Böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz. Ama biz tekniğin, teknolojinin bize getirdiği bütün tedbirlerle beraber bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evvela can güvenliği, ondan sonra mal güvenliği. Çalışmalarımızı inşallah bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Pazarkapı bölgemizdeki bütün temizlik çalışmalarını tamamladık. Esnafımızın iç temizlik çalışmasına da yani mekan temizliği çalışmasına da personel arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Bir otelimizin de bulunduğu, Karşıyaka Vadisi'nden gelen taşkının sebep olduğu hasarla ilgili suyu oradan çekip boşaltma çalışmaları da bitmek üzere ama oradaki temizlik çalışmasını da tamamladık. Beşirli bölgemizde temizlik çalışmamızı yapmakla beraber suyun drenajı konusunda bir iki problemimiz var. Onları da bugün tamamlayacağız inşallah. Dolayısıyla bugün itibariyle bu akşam itibariyle merkezde eksik bir çalışmamız kalmayacak. Tamamını bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.