Trabzon'da Sel Deneyimi: Başkan Genç Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Trabzon'da Sel Deneyimi: Başkan Genç Açıklamalarda Bulundu

04.06.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'da yaşanan sel ve su baskınları hakkında yaptığı açıklamada, tüm tedbirlere rağmen risklerin oluşabileceğini belirtti. Kayıp bir vatandaşı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor ve 206 iş yerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Başkan Genç: "Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz; böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Bu akşam itibariyle merkezde eksik bir çalışmamız kalmayacak, tamamını bitirmiş olacağız"

"Kayıp vatandaşımızı 253 personelimizle beraber 62 aracımız, 14 drone'umuz ve 8 botla beraber arama çalışmaları sürdürülüyor"

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün şiddetli yağışlar sonrasında Ortahisar ilçesinde yaşanan sel ve su baskınları ile ilgili olarak "Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz; Böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz" dedi.

Akçaabat ilçesinin Çukurca mahallesinde dün sel sularına kapılarak kaybolduğu tahmin edilen Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarının sürdüğü Sera Gölü'ne gelerek ekiplerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Arama çalışmaları ile ilgili konuşan Genç "Maalesef Çukurca mahallemizde Hüseyin Aydın isimli vatandaşımız tahminlere göre aşırı yağış sonrasında sele kapıldı. Onun arama çalışmaları şu anda sürdürülüyor. Bir taraftan AFAD'ımız, bir taraftan itfaiye mesai arkadaşlarımız, UMKE'miz, bütün arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalara katılıyor. 253 personelimizle beraber 62 aracımız, 14 drone'umuz ve 8 botla beraber arama çalışmaları sürdürülüyor. Hüseyin Aydın isimli vatandaşımızın suya kapıldığını düşündüğümüz bölgeden 11 noktada 8 kilometrelik alanda dere boyu komple hem itfaiyemiz hem AFAD'ımız hem arama kurtarma ekiplerimiz tarafından tarandı. Şu anda da Seragölü'nde çalışmalar sürüyor. Bir taraftan bu tarama dronla da beraber hem de fiilen sahada arkadaşlarımızla beraber sürdürülüyor. Bir taraftan da burada gördüğünüz çalışma yapılıyor. Umuyoruz ve diliyoruz ve dua ediyoruz ki inşallah vatandaşımıza sağ salim ulaşırız" diye konuştu.

"Sel ve su baskınlarından 206 iş yeri ve konut zarar gördü"

Ahmet Metin Genç, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sel sonrası temizlik çalışmalarının da sürdüğünü ifade ederek "Ortahisarımızda ise 3 noktamızda aşırı suyun, selin hasarlarını gördük. Toplamda 548 değerli mesai arkadaşımızla beraber yine kurumlarımız, kuruluşlarımız, DSİ'miz, Karayollarımız hep beraber müdahale ettik. 206 vatandaşımızın iş yerleri ve konutlarına suyun, selin zararı oldu. Vatandaşlarımıza, esnafımıza da bire bir yardımcı oluyoruz. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnşallah bayramın hemen arefesindeyiz. Biz esnafımızı bayrama hazır hale getirmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde selin hasarını toparlamaya gayret ediyoruz. Bütün hemşerilerimize ve şehrimize geçmiş olsun dileğimizi ifade etmek istiyorum. Sel oluştuktan çok kısa bir zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı, kendilerine de bilgi arz ettik. Bütün devlet kurumlarımızla beraber, Cumhurbaşkanımızın da talimatı, desteklerine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

"Trabzon depremden uzak bir yer ama..."

"Trabzon'umuz veya Karadeniz bölgesi umumi itibariyle depreme uzak bir kuşakta olmakla beraber yoğun yağışlardan mütevellit maalesef sel ve heyelan riskinin çok çok olduğu bir yer" diyen Genç "Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz. Böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz. Ama biz tekniğin, teknolojinin bize getirdiği bütün tedbirlerle beraber bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evvela can güvenliği, ondan sonra mal güvenliği. Çalışmalarımızı inşallah bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Pazarkapı bölgemizdeki bütün temizlik çalışmalarını tamamladık. Esnafımızın iç temizlik çalışmasına da yani mekan temizliği çalışmasına da personel arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Bir otelimizin de bulunduğu, Karşıyaka Vadisi'nden gelen taşkının sebep olduğu hasarla ilgili suyu oradan çekip boşaltma çalışmaları da bitmek üzere ama oradaki temizlik çalışmasını da tamamladık. Beşirli bölgemizde temizlik çalışmamızı yapmakla beraber suyun drenajı konusunda bir iki problemimiz var. Onları da bugün tamamlayacağız inşallah. Dolayısıyla bugün itibariyle bu akşam itibariyle merkezde eksik bir çalışmamız kalmayacak. Tamamını bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ortahisar, Politika, Trabzon, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Trabzon'da Sel Deneyimi: Başkan Genç Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 03:08:28. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Sel Deneyimi: Başkan Genç Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.