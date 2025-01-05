Uludağ Teleferiği'nde Metrelerce Kuyruk - Son Dakika
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Uludağ Teleferiği'nde Metrelerce Kuyruk

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Uludağ'a çıkmak isteyenler, teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu. Bekleme süresi yarım saati aştı.

05.01.2025 11:48
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Uludağ'a çıkmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu

Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler, teleferiğe akın etti

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu çıkmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Sabahın ilk saatleri itibariyle teleferik ile zirveye çıkmak isteyenler, yarım saati aşkın sıra bekledi.

Hafta sonu Uludağ'da, otelde konaklayanların yanı sıra günübirlikçilerin de gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor. Kimi kendi aracıyla zirvenin yolunu tutarken, kimi ise araç trafiğine takılmamak ve Bursa manzarası, izlemek için teleferiğe yöneldi. Sabahın ilk saatleriyle vatandaşların akın ettiği teleferikte, metrelerce kuyruk oluştu.

Güvenliğin belli sayıda içeri aldığı teleferiğin önünde kuyruk uzadıkça uzadı. Zirvedeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, hava sıcaklığının ise eksi 6 derece olarak açıklandı.

Güzel bir hafta sonu için zirveye çıkmak istediklerini belirten vatandaşlar, yaklaşık yarım saattir kuyrukta olduklarını, ancak arkadaşlarla zirveye teleferikle çıkmanın farklı bir deneyim olacağını söyledi.

Gidiş dönüş bilet fiyatının tam 350, öğrenci 175 olduğu teleferik tesisleri, akşam 19.00'a kadar hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uludağ Teleferiği'nde Metrelerce Kuyruk - Son Dakika

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