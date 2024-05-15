Üniversitelilerden Doğada Resim Sınavı - Son Dakika
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Üniversitelilerden Doğada Resim Sınavı

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Tekirdağ'da Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen sınavda doğal güzellikleri ve tarihi yapıları çizerek ter döktü. Sınavda öğrencilerin gözetmen hocası, dış mekanda yapılan çizimlerin tarih, şehir, doku, arkeoloji ve etnografya ile buluşmasını amaçladıklarını belirtti.

15.05.2024 13:28
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Üniversitelilerden Doğada resim sınavı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri doğada sınava girerek resim çizdi.

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencileri Etnografya Müzesinin bahçesinde sınava girerek sınava girdi. Yaklaşık 45 dakikalık resim sınavında öğrenciler, müzenin bahçesindeki doğal güzellikleri ve tarihi yapıları çizerek ter döktü. Öğrencilerin resim sınavına dışarıda yapmasa renkli görüntülere sahne oldu.

Sınavdaki Öğrencilerin gözetmen hocası Doktor Araştırma Görevlisi Tuncay Murat Atal yaptığı açıklamada, "Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin resim bölümü öğrencileri ile birlikte 2 tane ders kapsamında bugün buradayız. Bunlardan bir tanesi perspektif dersi, 1. Sınıflar alıyor. Aynı zamanda şu anda çizimler yapıyorlar dış mekanda. Bütün öğrencilerimi aslında sadece Arkeoloji müzesi dahil değil, Namık Kemal Müzesinden başlayan bir izlekte Rakoczi müzesinde de son bulacak. Öğrencilerim tarihle, şehirle, dokuyla, arkeolojiyle, etnografyayla buluşmasını istediğimiz bir etkinlik bu" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

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