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UTTS İçin Son Tarih 30 Nisan

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Uzmanlar, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin son gününün 30 Nisan 2025 olduğunu uyardı.

09.04.2025 14:58
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Uzmanlar uyardı: UTTS için son gün 30 Nisan

DİYARBAKIR - Uzmanlar, Ulusal Taşıt Tanıma Sisteminin son gününün 30 Nisan olduğu uyarısında bulundu.

UTTS, istasyonlarında akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistem olduğunu kaydeden uzmanlar, bu işlemi yapmak isteyenlerin bitiş tarihine dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için en geç 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS kaydının yaptırılması ve en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi taktırılma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Diyarbakır'daki yetkili sertifikaya sahip pasaportlu UTTS ustası ve işletme sahibi Şeyhmus Şenyiğit, akaryakıt piyasasında rekabetin eşitliği ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmenin amaçlandığını söyledi. Kimlerin UTTS taktırmak zorunda olduğunu sıralayan Şenyiğit, "Bir kiralama yoluyla şirketlerinde taşıt bulunduran firmalar, iki şirketlerinde taşıt bulundurup bu taşıtların yakıt fişlerini gider olarak kullananlar bir de işletme için araçlarını kullanan bütün mükellefler taktırmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Son günün 30 Nisan olduğuna dikkati çeken Şenyiğit, "UTTS kayıt işlemlerini yapan firmaların son gün olan 30 Nisan 2025 tarihi gelmeden önce servisler olarak bizlerin yoğunluk yaşamaması, kendilerinin de burada zaman kaybına uğramaması için 30 Nisan'dan önce gelip taşıt tanıma birimi taktırmalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

UTTS taktırmak isteyen şirket ve firmalara tavsiyelerde bulunan Şenyiğit, UTTS taktırırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Şenyiğit, "UTTS montajını yapan darphane tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı pasaporta sahip yetkili servisler ve onların bünyesinde çalışan bu pasaportu almış belirli eğitimlerden, sınavlardan geçip belgeyle yetkilendirilmiş ustalar tarafından montajı yapılır. Araç sahiplerine ya da müşterilere tavsiyemiz montajı yapacak olan ustanın darphane tarafından yani ulusal taşıt tanıma sistemi genel merkezi tarafından yetkilendirilmiş sertifika sahip pasaportu olan ustalar tarafından montajlarını yaptırmalarına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Diyarbakır'da yetkili sertifika sahip birçok servis var fakat bu pasaportu profesyonel bir şekilde kullanan tek ve en büyük servisiz diyebilirim. Diyarbakır'da 50'ye yakın UTTS'ye kayıt açtırmış, servislik alınmış firmalar var. Maalesef bu işi sadece oto elektrik hizmeti veren bizim gibi yetkili servislerinin yapması gerekirken oto elektrikçiler dışında alakasız konuyla ilgisi olmayan eline daha bir tornavida almamış ya da matkap almamış birçok esnafın yaptığına şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

Montajların tamamen ücretsiz olduğunu belirten Şenyiğit, "UTTS kaydını "utts.gov.tr" başvuru kısmından firma kaydını yapıp kendilerine ait verilen bilgilerle ilerleyip kayıt açılıyor. Bu açtıkları kayıt üzerinden taşıt ve firma bilgileri yükleniyor bunlar yüklendikten sonra da müşteri araçlarıyla ilgili sipariş veriyor sipariş verdikten sonra da kendilerine montaj için her bir araca göre montaj kodu iletiliyor o montaj kodla birlikte tarafımıza gelip ücretsiz bir şekilde montajını yapıyorlar. Altını çizmek istiyorum bize veya bizim dışımızdaki herhangi bir servis noktasına ekstra montaj için bir kuruş dahi müşteri ödeme yapmıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel UTTS İçin Son Tarih 30 Nisan - Son Dakika

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