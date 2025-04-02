Volkan Konak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Volkan Konak Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, vasiyeti gereği ceviz ağacının altına gömülmek üzere Trabzon'da defnedildi.

02.04.2025 10:49
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Ünlü sanatçı Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek

Ünlü sanatçı Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanacak

TRABZON - KKTC'de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanacak. Dün gece saatlerinde havayolu ile cenazesi memleketine getirilen Konak, kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti olan ceviz ağacının altına gömülecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, İstanbul'daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a getirildi. Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Volkan Konak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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