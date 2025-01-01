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Yeni Yıla Soğuk Suda Merhaba

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Kastamonu'da Saim Güler, 5 derece havada denize girerek 2025 yılına yüzerek girdi.

01.01.2025 14:43
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Yeni yılı buz gibi soğuk havada denize girerek karşıladı

KASTAMONU - Kastamonu'da 2025 yılına girildiği gün soğuk havaya aldırış etmeyen bir kişi, denize girerek yeni yılın ilk yüzme sezonunu da açmış oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Saim Güler, termometrelerin 5 dereceyi gösterdiği sıcaklıkta soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. İnebolu'nun Liman Mevkiinde ilk olarak hazırlıklarını yapan Saim Güler, ardından Karadeniz'e kulaç attı. Deniz suyu sıcaklığının 10 derece civarında olduğunu söyleyen Saim Güler, Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'dan selam göndererek, herkesin yeni yılını da kutladı. Güler, ayrıca yeni yılın ilk yüzme sezonunu da açtıklarını belirterek, bir süre denizde kulaç attı.

1 Ocak 2025 yılına girdik. Günlerden yine İnebolu'dayız. Tek İstiklal Madalyalı İnebolu'dan herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda sağlık, mutluluk, barış diliyorum ülkemize. İnşallah yeni yıl, geçtiğimiz yılları bizlere aratmaz. Sağlık, sıhhat, huzur dolu içerisinde ülkemiz ve tüm İslam Alemi hayatına devam eder. İnebolu, ülkemizde tek İstiklal Madalyalı ilçedir. Kurtuluş Mücadelesindeki kahramanlıkları sebebiyle bu madalya ilçemize verilmiştir. Kurtuluş Mücadelesinde deniz yoluyla İnebolu kıyılarına kadar gelen cephaneler, teknelerle kıyıya çıkartılmasının ardından kağnılarla Kastamonu'ya taşındı. 3 yıl süren bu mücadele ülkemizin Kurtuluş Mücadelesindeki en büyük kahramanlıklarından bir tanesi olarak kayıtlara geçmiştir. İstiklal Madalyalı tek ilçe olan İnebolu'dan bizlerde herkese selam gönderiyoruz. Bizlerde yeni yılı yüzerek karşılamak istedik. Deniz de havada şu anda harika. Bizlerde bu sayede yeni yılın ilk yüzme sezonunu açmış olduk" dedi.

Havanın soğuk olmasına rağmen deniz suyunun çok güzel olduğunu belirten Saim Güler, "Kısa bir yüzmenin ardından biraz daha denizde yüzeceğiz. Bizim için yeterli değil, 5-10 dakika daha denizde yüzüp öyle çıkacağız. Çünkü dışarısı şu anda denizden daha soğuk. Dışarısı şu anda 5-6 derece ise deniz suyu da 10-11 derece civarında. Bizlerde bu sayede şifayı denizde bulduk" diye konuştu.

Kışın soğuk havada neden yüzdüklerine dair bilgiler veren Saim Güler, "Çünkü soğuk suyun sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Ama tabii bu durumu kimseye tavsiye etmiyoruz. Çünkü şu anda deniz suyu sıcaklığı 10-11 derece civarında. Bizler, yaz sezonundan devam ederek kış sezonuna hazırlanıyoruz. Suya muvafakatimiz yüksek. Hipoterminin derecelerini de biliyoruz. Bu yüzden şu anki deniz suyunda yaklaşık 45 dakika yüzme kabiliyetimiz bulunuyor. Bizlerde bu kabiliyetimizi kaybetmemek için sürekli açık suda yüzüyoruz. Herkese bu havalarda yüzmeyi tavsiye etmiyorum ama vücudu soğuk suya alışık olanlara soğuk suda yüzmeyi tavsiye ediyoruz. Soğuk suyun insan vücuduna iyi geldiği bilimsel olarak ta kanıtlandı. Başlangıç girişini yapabilirseniz herkes bu havada yüzebilir. Bizde yüzmemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnebolu'dan herkese selamlarımızı iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yeni Yıla Soğuk Suda Merhaba - Son Dakika

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