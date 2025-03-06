Yozgat'tan Şırnak'a Sevgi Eli - Son Dakika
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Genel

Yozgat'tan Şırnak'a Sevgi Eli

Yozgatlı öğrenciler, ördükleri atkıları ve mektupları Şırnak Jandarması'na gönderdi.

06.03.2025 17:08
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Yozgat'tan Şırnak'a gönül köprüsü

YOZGAT - Yozgat'ta 3'üncü sınıf öğrencileri tarafından örülen atkılar Şırnak İl Jandarma Komutanlığına ulaştı.

Yozgat Yavuz Selim İlkokulu 3-B sınıf öğrencileri, tarafından örülen el emeği atkılar ve mektuplar, geçtiğimiz günlerde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilmesi için Yozgat İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti. Yozgat Jandarması tarafından, Şırnak'a gönderilen atkı ve mektupları teslim alan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ise çektikleri video ile öğrencilere teşekkür ettiler.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda gönderilen videoda askerler "Mektubunuz ve el emeği olan güzel hediyeleriniz bize ulaştı. Bu ince davranışınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Sizlerin yanımızda olduğunuzu bilmek bizleri çok mutlu etti. Şırnak'tan geleceğin jandarmalarına selamlar, sevgiler" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yozgat'tan Şırnak'a Sevgi Eli - Son Dakika

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