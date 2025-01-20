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Zigana Dağı'na Sömestr Akını

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Zigana Dağı, sömestr tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı, kayak keyfi yaşanıyor.

20.01.2025 03:39
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Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

GÜMÜŞHANE - Türkiye'nin ilk ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli kayak merkezlerinden Zigana kış turizmi merkezi sömestr tatiliyle birlikte hareketlendi.

Türkiye'nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan, tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Dağı geçidindeki Gümüşkayak Kayak Merkezinde sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Karnelerin alınmasının ardından Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı zirvesindeki kayak merkezinin yolunu tutan veliler çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün yaşadı. Sis ve kar yağışına rağmen eğlenmekten geri kalmayan çocukların çığlıkları Zigana Dağı'nı sararken, kayak öğrenmek isteyenler de pistlerden faydalandı.

Hem Gümüşhane'ye hem de Trabzon'a 45 dakika mesafede yer alan ve Arap turistlerin de olduğu alanda kimisi kayak kimisi kızak yaparken bazı vatandaşlar da alandaki kar motorlarıyla tur atıyor.

Yanan çoban ateşinin etrafında ısınan, zaman zaman çalan müzik eşliğinde horon oynayan ziyaretçiler eğlence dolu bir gün yaşadı.

"Sömestr tatiliyle birlikte tesisimizde yoğunluk başladı"

Beklenen yağışın gelişi ve sömestr tatiliyle birlikte tesislerde doluluğun arttığını ifade eden Zigana Dağı Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu, "Beklenen kar yağışının da gelmesiyle tesisimizde yoğunluk başladı. Sömestr de geldiği için hazırlıklarımızı yapmıştık. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Karnelerini almış öğrencileri bir karne hediyesi olarak öğrencileri ve ailelerini sömestr tatilinde bekliyoruz" dedi.

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte Zigana Dağı'na geldiklerini belirten veli Hilal Gülşen de, "Yakın olduğu için zaten sık sık gelmeye çalışıyoruz. Çocuğumuz da karı çok seviyor. Yazın da çok güzel kışın da çok güzel. Kızaklarla kaymak da çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

"Karne hediyesi olarak beni buraya getirdiler"

Karne hediyesi olarak ailesinin kendisini Zigana Dağı'na getirdiğini ve çok eğlendiğini söyleyen Egemen Eralp (12), "Karnem çok iyiydi. Çoğunlukla 100 puan vardı, 94 puan ortalama yaptım. Benim karne hediyesi olarak buraya getirdiler. Kuzenlerimle birlikte çok eğlendik, çok güzel bir yer zaten" diye konuştu.

Zigana Dağı'nda kızakla kaymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Fatih Çiçek (11), "Karnem iyi olduğu için babam beni buraya getirdi, Bartın'dan gelen kuzenlerimle birlikte burada kayıyoruz. Zigana Dağı gerçekten çok güzel bir yer. Burada çok eğleniyoruz. Birlikte kayak yapıyoruz, çok mutluyuz" dedi.

Zigana Dağı\'na Sömestr Akını
Kaynak: İHA

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