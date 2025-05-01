1 Mayıs'a Özel Mesaj

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla kutlandığını belirtti.

Geçimini alın teriyle temin eden milyonlarca çalışanın, birlik ve dayanışma içerisinde hak ve taleplerini dile getirerek sesini duyurduğu 1 Mayıs gününün 2009 yılında TBMM'de kabul edilen kanun ile de resmi tatil ilan edildiğini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"İşçilerimiz, emek ve alın terleriyle ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. İşçi ve diğer çalışanlarımızın çabaları sayesinde ülkemizin refah düzeyi artmakta, vatandaşlarımız daha iyi şartlarda hayatını sürdürmektedir. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları, Devletimizin önem ve öncelik verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu vesileyle, üretimin en önemli unsuru olan kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat diliyorum."