1 Mayıs Kutlamasında Arbede

KUTLAMALARINDA ARBEDE YAŞANDI
İzmit ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı. Arbede, katılımcıların araya girmesiyle son buldu.
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