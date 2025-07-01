1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Perşembe'de Kutlandı

ORDU'da '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' Perşembe ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Perşembe ilçesinde program düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak tarafından deniz şehitleri adına denize çelenk bırakılmasıyla başladı. Halk oyunları ve flyboard gösterisinin yapıldığı etkinlikte yağlı direkten bayrak alma mücadelesi de gerçekleştirildi. Perşembe Belediye Başkanı Albayrak, burada yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "1 Temmuz denizlerdeki egemenliğimiz, hakimiyetimiz ve özgürlüğümüzün en büyük nişanelerinden bir tanesi. İlçemiz de bu bayramın kutlandığı en özel yerlerden birisi. Böylesine önemli bir günde halkımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu. Yağlı direkten bayrağı alarak bisiklet ödülü kazanan Tarık Namdar (22), defalarca denemenin ardından yağlı direkteki Türk bayrağını aldığını, kendisi için de sürpriz olduğunu ve çok yorulduğunu belirtti.