10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Başkan Muhittin Böcek:

"Fuar ulusal ve uluslararası değişim ve işbirliği fırsatları verecek"

Çevre ve teknoloji temalı fuar yerel yönetimlere yol gösterecek

ANTALYA - Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 18-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

'Çevre ve teknoloji' Temalı fuarın açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, fuarın teknolojik gelişmelerin takip ve kullanımı çerçevesinde mahalli idarelere yol göstereceği, ulusal ve uluslararası değişim ve işbirliğine fırsat vereceğini söyledi.

Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, Anfaş Fuar Merkezi'nde 10'uncu kez kapılarını açtı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle 10'uncusu gerçekleştirilen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu ziyaretçilere kapılarını açtı.

"Fuar kaldığı yerden devam ediyor"

Fuarın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde birincisini 14-17 Nisan 2010 tarihlerinde başlatılan fuarın uzun bir süre yapılmadığını belirtti. Başkan Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı görevine yeniden gelmesinin ardından fuarın kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "Fuarın tekrar yapılmasını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte planlamıştık. Bugün açılışta aramızda olamayan Ekrem İmamoğlu'na, Antalya'mızdan Silivri'ye selam olsun" dedi.

"Belediyecilik insanların yaşamını kolaylaştırmaktır"

Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirten Başkan Böcek şöyle konuştu: "6 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak açıkça söyleyebilirim ki; belediyecilik, sadece beton yapmak, inşaat yapmak, imar planları yapmak değildir. Belediyecilik, insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Doğumundan yaş alana kadar iyi günde, kötü günde her zaman vatandaşının yanında olmaktır. Yerelden kalkınma, çevre duyarlılığı, akıllı şehirler, iklim değişikliği, afet yönetimi, dirençli kentler, sosyal belediyecilik ve kültürel mirasın korunması gibi çok yönlü çalışmayı gerektirir" dedi.

"Sempozyumda önemli konular ele alınacak"

Kamu hizmetleri içinde yerel yönetim faaliyetlerinin, kapsamı ve niteliği bakımından farklı bir konuma sahip olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Düzenlediğimiz bu fuar ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan, teknolojik gelişmelerin takip ve kullanımı kapsamında mahalli idarelere imkanlar sunan, ulusal ve uluslararası değişim ve işbirliğine fırsat veren, başarısını kanıtlamış bir ihtisas fuarıdır. Ayrıca, marka haline gelmiş olan City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı katılımcı firmalara; iş ağını genişletme, pazar araştırması, sektörel gelişmeleri takip edebilme ve yerel yönetimlerle biraraya gelme fırsatı sunmaktadır" dedi. Başkan Böcek, fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler sempozyumu aracılığıyla, çevre korumada teknolojinin rolü, yenilikçi yaklaşımlar, çevre politikaları, yerel yönetimlerin ve ilgili paydaşların çevre korumadaki rolleri gibi güncel ve önemli konuların ele alınacağını belirtti.

Belediye başkanları fuarı gezdi

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 10. Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediye ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, konuk belediye başkanlarıyla beraber fuarı gezdi, katılımcılarla sohbet etti. Başkan Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi standında belediye iştiraki ALDAŞ'ın kent mobilyaları üretiminde kullanılan 3D yazıcıyı tanıttı, ANTSU başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Böcek, ziyaretçilere turunç ve incir reçeli ikramında bulundu.

Fuarın açılış törenine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları, esnaf odaları, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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