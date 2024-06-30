10 Ekim Gar Katliamı Davasının Karar Duruşması Yarın Görülecek - Son Dakika
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10 Ekim Gar Katliamı Davasının Karar Duruşması Yarın Görülecek

Ankara'da 10 Ekim 2015'te düzenlenen Barış Mitingi'nde IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yarın 26 sanıktan 10'u hakkında karar verilecek. IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 sanığın dosyaları ise ayrılacak.

30.06.2024 10:17
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(ANKARA) - 10 Ekim Gar Katliamı davasının karar duruşması yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ankara'da 10 Ekim 2015'de düzenlenmek istenen Barış Mitingi'nde IŞİD tarafından düzenlenen ve üç saniye arayla yapılan iki canlı bomba saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde katliama ilişkin görülen davada 26 sanıktan 10'u hakkında yarın karar verilmesi, IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması bekleniyor.

Bir önceki duruşmada yakınlarını kaybedenler ve yaralılar dinlenmişti. Sanıklardan Erman Ekinci'nin avukatının 3 gün sağlık rapor aldığı için savunmasının alınamayacağını kaydeden mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının da öğleden sonraki duruşmaya katılmamaları nedeniyle  savunmalarını alamadığı için duruşmayı ertelemişti. Duruşma yarın saat 09.30'da Ankara Adliyesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

Ankara, Işid, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Ekim Gar Katliamı Davasının Karar Duruşması Yarın Görülecek - Son Dakika

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