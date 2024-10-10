10 Ekim Saldırısına Anma Etkinliği

Güncel

Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Ankara Garı önünde toplanan grup, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, burada yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirtti.

10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci de ülke tarihinin en büyük saldırısında hayatını kaybedenleri unutturmayacaklarını ifade etti.

CHP'li bazı milletvekillerinin de katıldığı etkinliğin ardından hayatını kaybedenler adına dikilen anıta karanfil bırakıldı.