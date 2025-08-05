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10 İlde Otomobil Vurgunu Operasyonu

10 İlde Otomobil Vurgunu Operasyonu
05.08.2025 13:59
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İstanbul merkezli operasyonda 31 kişi gözaltına alındı, 25'i tutuklandı, 45 otomobil ele geçirildi.

İSTANBUL merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yurtdışından getirdikleri otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek yurtiçinde satarak milyonlarca liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. 31 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 45 otomobil ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan Ertuğrul T.'nin daha önce işlediği suçlardan 100 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 25 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ele geçirilen araçları inceleyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak hile ve sahtekarlıklarla vatandaşımızın malına göz diken bu suç şebekelerine yönelik mücadelemiz tavizsiz siz devam edecektir." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yurtdışından getirilen otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen şebekenin varlığını tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda şebekenin yurtdışından getirdikleri araçlara, yurtiçinde bulunan aynı model ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını geçirdikleri, daha sonra da sahte belgeler düzenleyerek bu araçları sattıkları tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki ardından İstanbul'da Maltepe, Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir, Kağıthane, Sultangazi ile Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde şebeke üyesi oldukları iddia edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte motor ve şase numaraları değiştirilen 45 otomobil de ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ HAKKINDA 100 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

Polis tarafından sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu da belirlendi. Şüpheliler arasında bulunan ve örgüt lideri yardımcısı konumunda bulunduğu öğrenilen Ertuğrul T. hakkında daha önce işlediği suçlardan hakkında 100 yıl hapis cezası oduğu öğrenildi. Şüphelinin dosyalarındaki cezaların henüz kesinleşmediği belirtildi.

YILDIZ: MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde eş zamanlı operayonlarda ele geçirilen araçları inceledi. Ardından açıklama yapan Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce ağır hasarlı araçların motor şase numaralarını yurtdışından gelen veya hacizde kalmalı araçların motor şase numaralarına uyarlayarak 'Change' yapıp satan, haksız kazanç elde eden suç şebekesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 37 şahıs gözaltına alınmıştır. Bunlardan 6'sı cezaevinde 19'u tutuklanmış, 12'si ise adli kontrol almıştır. Bu operasyonlar kapsamında 45 adet oto ele geçirilmiş, Asayiş Şube Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak hile ve sahtekarlıkla vatandaşımızın malına göz diken bu suç şebekelerine yönelik mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Oto hırsızlığı' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan daha önce düzenlenen ön operasyonlarda 6 şebeke üyesinin tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 25'e yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA

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