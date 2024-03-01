10 kuzusu telef olan çiftçiye, kamyonet dolusu çifte mutluluk
Antalya'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırdığı 10 kuzu telef oldu
Kuzulu 10 koyun bugün kamyonetle kapısına kadar getirilerek Antalya büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından teslim edildi
Manzara karşısında büyük uzundu yaşayan Mustafa Gökmen:
" Ben bugün aslında 10 tane kuzu bekliyordum, sürpriz yapılarak 10 tane de koyun geldi"
ANTALYA - Antalya'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırdığı 10 kuzu telef oldu. Manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Mustafa Gökmen, bugün kapısına gelen kamyonetle adeta hayatının çifte mutluluğunu yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan kuzulu 10 koyun kamyonetle kapısına kadar getirilerek Antalya büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından teslim edildi.
Olay, 23 Şubat gecesi Döşemealtı ilçesi Kirişçiler Mahallesi 9939 sokak üzerinde Mustafa Gökmen'e ait hayvan ağılında yaşandı. Adreste ailesi ile hayvancılık üzerinden geçimini sağlayan Gökmen, sabah saatlerinde uyanıp hayvanlarının yanına gittiğinde gördüklerine inanamadı. Tel örgüyü aşarak Gökmen'e ait hayvan ağılına giren sahipsiz köpekler, 14 tane kuzuyu telef etti. Manzara karşısında gözyaşlarına boğulan Gökmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yaparak kendisine yardımcı olunmasını istedi. Gökmen'in ağılında incelemelerde bulunan ekip, yaraların sarılması için harekete geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan kuzulu 10 koyun bugün kamyonetle kapısına kadar getirilerek Antalya büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından teslim edildi. Kapısında bir kamyonet dolusu kuzulu koyun gören Gökmen ise duygu dolu anlar yaşadı.
"Siz arayınca sahipsiz olmadığımızı anladım"
Başkan Muhittin Böcek ve ekibi bahçede karşılayan Gökmen, "Sabah saatlerinde yem vermeye girdim. 3 tane sokak hayvanı hayvanlarımı telef ettiğini gördüm. Manzara karşısında ne olduğunu şaşırdım. Sağıma bakıyorum kuzum yerde soluma bakıyorum kuzum yerde. Siz beni aradınız, sağ olun başkanım. Kepez Belediye Başkan Adayımız Mesut Kocagöz de aradı. Siz arayınca sahipsiz olmadığımızı anladım. Emeklerim gitmişti. Ne yapacağım derken gereken yerlere başvuru yaptım. Siz arayınca bir başka mutlu oldum. Allah sizden razı olsun, ne anam ne de babam var. Ben bundan sonra her zaman sizin yanınızdayım başkanım. Ben sizin kötü gün dostu olduğunuzu gördüm. Ben bugün aslında 10 tane kuzu bekliyordum, sürpriz yapılarak 10 tane de koyun geldi. Benim yüzüm güldü" dedi.
"10 tane koyun ve 10 tane kuzumuzu kardeşimize verdik"
10 koyun ve kuzuyu bizzat elleriyle teslim eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise," Umarım bundan sonra daha güzel günlerde karşı karşıya geliriz. Allah hepinizin yardımcısı olsun biz her zaman sizin yanınızdayız. Biz sizlerden birisiyiz. Umarım bundan sonra bir şey olmaz. Biz göreve gelmeden önce üretim yapan tüm vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyledik. Örneğin 50 ton suyu 50 TL yaptık. Buna benzer projelerimizle bütün vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Antalya'mız turizmin olduğu kadar tarımında başkentliğini üstleniyor. Yerelden kalkınma projesi kapsamında desteklerimiz devam edecek. 10 tane koyun ve 10 tane kuzumuzu kardeşimize verdik. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.
300 kilogram yem de verildi
Diğer taraftan 10 koyun ve kuzunun yanından Mustafa Gökmen'e 150 kilogram kesif ve 150 kilogram arpa olmak üzere 300 kilogram yem ve 40 metre uzunluğunda tel de verildi. Vatandaşların Başkan Böcek'e ilgisi ise fazla oldu. Kamyondan indirilen koyun ve kuzular Başkan Muhittin Böcek tarafından Gökmen'e teslim edildi. Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Böcek'e yufka yapan kadınlar tarafından gözleme ikram edildi.
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