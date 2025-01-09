10 Ocak İdareciler Günü Mesajı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında 10 Ocak İdareciler Günü'nün mülki idare amirleri açısından sorunların dile getirilmesi ve mesleki misyonun diri tutulması adına anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir" ifadesini düstur edinerek çalışan idarecilerin devletin şefkatli elini, merhametini ve koruyuculuğunu vatandaşlara ulaştırmaya çalıştığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Mülki İdare Amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, bir kez daha belirtmek isterim ki bizlere düşen en önemli vazife, ülkemiz için, devletimiz için ve milletimiz için hizmetkarlık bilinciyle çok çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle yıllarca Edirne'mize fedakarca hizmet veren ve görevi başında vefat eden merhum Vali Fahri Yücel'i ve ebediyete intikal eden tüm idarecilerimizi rahmetle anıyor, görevleri başında bulunan tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü yürekten kutluyorum."