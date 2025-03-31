107 Basamak, Meydan Okuma ve Güzellik

107 basamaklı merdivenden dinlene dinlene evlerine ulaşıyorlar

Kemal Güler: "Bu 107 basamağı her gün çıkıp, inmek biraz zor ama bir yandan da güzel duruyor ve mecbur kullanmak zorundayız"

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan 107 basamaklı merdiveni dinlene dinlene kullanan vatandaşlar, meşakkatli yolun ardından evlerine ulaşıyorlar.

Belen'de uzun yıllar önce uçurumun kenarına inşa edilen 107 basamaklı merdiven vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. İlk yapıldığında 121 basamak olarak inşa edilen ve zamanla 107 basamağa düşen merdivenleri kullanan vatandaşlar dinlene dinlene çıktıkları basamaklar sonucunda hem evlerine hem de Belen ilçesinin eşsiz manzarasıyla karşılaşıyorlar. Öte yandan, uçurumun kenarındaki onlarca basamaklı merdiven görünümü ve meşakkatiyle bölge halkı tarafından biliniyor.

"Bu 107 basamağı her gün çıkıp inmek biraz zor ama bir yandan da güzel duruyor ve mecbur kullanmak zorundayız"

Yıllardır kullandıkları merdivenden çıkıp, inmenin zor olduğunu ifade eden 35 yaşındaki Kemal Güler, "Önceden 121 taneydi şu an 107 basamağa düştü. Genelde basamakları çıkarken dinlene dinlene çıkıyorum. Bu 107 basamağı her gün çıkıp inmek biraz zor ama bir yandan da güzel duruyor ve mecbur kullanmak zorundayız. Bu basamakları çıktıktan sonra iyi tarafı da var 107 basamağı çıktıktan sonra geriye dönüp baktığımızda güzel bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. 107 basamağın en sonunda güzel manzaranın da keyfine bakıyoruz" dedi.

"Burada bulunan basamak sayısı 107, daha önce 121 basamaktı bizzat saydım"

Uzun süredir merdiveni kullandığını söyleyen Mithat Güllü, "Sık sık bu merdivenleri kullanıyoruz. Bu sayı değişti daha önce fazlaydı şimdi birkaç basamak kırıldı galiba ondan dolayı azaldı. Burada bulunan basamak sayısı 107 daha önce 121 basamaktı bizzat saydım" ifadelerini kullandı.