107 Yaşındaki Hatice Nine'nin Hayatı - Son Dakika
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107 Yaşındaki Hatice Nine'nin Hayatı

107 Yaşındaki Hatice Nine\'nin Hayatı
30.07.2025 16:24
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Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, sağlığı ve ailesiyle yaşam enerjisiyle dikkat çekiyor.

Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, sağlığı, yaşam enerjisi ve ailesiyle kurduğu güçlü bağlarla dikkati çekiyor.

İlçede 1918'de dünyaya gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda 5 yaşında olan Tokmak, 1962'de henüz 45 yaşındayken hayat arkadaşı Kadir Tokmak'ı kaybetti.

Yaşamını çocuklarıyla sürdüren ve ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı haliyle adeta yıllara meydan okuyan Tokmak, halen oğlu ve geliniyle yaşıyor. 4 çocuğu ve 9 torunu bulunan Tokmak, ilerlemiş yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılıyor.

Hatice Tokmak, geçmişte halı dokuyarak ailesine katkı sağladığını anlattı.

Uzun yıllar boyunca el emeğiyle çalıştığını belirten Tokmak, "Sürekli halı işlerdim, ne iş varsa yapardım." dedi.

Oğlunu evlendirdikten sonra gelini ve oğluyla yaşamaya başladığını dile getiren Tokmak, yaklaşık 50 yıldır aynı çatı altında hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Günlük yaşamında birçok işini kendi başına yaptığını vurgulayan Hatice nine, "Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum, oturuyorum. Komşulara gidip geliyorum." diye konuştu.

"Hiçbir rahatsızlığı yok"

Hatice Tokmak'ın 75 yaşındaki oğlu Ramazan Tokmak da uzun yıllardır annesiyle aynı evde yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Annesinin çoğu işini kendi başına yaptığını anlatan Tokmak, "Sabah saat 10.00 ila 11.00 gibi kalkar. Kahvaltısını yapar. Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Yemeğini kendi yer, suyunu alır. Gün içinde komşulara gider, gelir. Allah'a şükür, ne kalp var ne mide, hiçbir rahatsızlığı yok. Yemekte de hiç seçici değil. Ne yemek yapsak yer." ifadelerini kullandı.

Nurten Tokmak ise kayınvalidesine sevgiyle baktıklarını söyledi.

Geçmişte birlikte halı dokuduklarını aktaran Tokmak, "Yıllardır birlikte güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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