113 Yıldır Devrek'te Simit Pişiriliyor - Son Dakika
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113 Yıldır Devrek'te Simit Pişiriliyor

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Devrek'teki tarihi fırında 113 yıldır odun ateşinde simit üretiliyor, yerli ve yabancı turistlere sunuluyor.

31.03.2025 11:36
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Devrek'teki tarihi fırında 113 yıldır simit pişiyor

ZONGULDAK - Devrek'te tarihi taş fırın, odun ateşinde 113 yıldan bu yana ilçenin adeta simgesi olan Devrek Simidi üretiyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyet gösteren taş fırında 113 yıldan bu yana simit üretilerek gerek ilçede yaşayan vatandaşlara ve gerekse de il dışından gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

1912 yılında hizmete giren ve o günden bu yana kesintisiz olarak ilçede yaşayan vatandaşların da özel tüketimleri arasında yer alan simit üretmeye devam ediyor. Devrek simidinin çok özel olduğunu vurgulayan işletme sahibi Mustafa Güneş, "İlçemizin adeta simgesi haline gelen simit üretimi tecrübeli ustalarımızın sayesinde özenle hazırlanmaktadır. Simitlerimizin imalatında özel ve kaliteli ürünler kullanmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın sofralarına gelene kadar birçok aşamadan geçmektedir. Tamamen taş fırınımızda ve meşe odunu pişen simitlerde Ege yöresinden temin ettiğimiz incir pekmezi kullanıyoruz bu da ürünün kalitesini ve lezzetini artıyor" diye konuştu.

Tarihi fırının 113 yıldan bu yana hizmet verdiğini anlatan Güneş, "Fırınımız 1912'den beri faaliyettedir. Bizden önce Gül Kadir çalıştırdı. Biz burayı 40 yıldır ailemiz adına çalıştırıyoruz. Ondan önce 40 yıl kadar Gül Kadir ondan önce de yaklaşık başka birisi çalıştırmış. Fırın tarihi fırın. Sadece biz gerekli ince tamirat ve tadilatlarını yapıyoruz. Özellikle meşe odunu çok önemli. Meşe odununun verdiği aroma oluyor. Taş fırında odun ateşinde simidi pişiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 113 Yıldır Devrek'te Simit Pişiriliyor - Son Dakika

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