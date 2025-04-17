129 Yıldır Süren Arazi Dava - Son Dakika
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129 Yıldır Süren Arazi Dava

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Mardin'deki arazi anlaşmazlığı davası, 129 yıldır sürüyor. 4 aile arasında devam eden dava, Türkiye'nin en uzun hukuk mücadelesi.

17.04.2025 09:10
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(MARDİN) - Mardin'de 1896 yılında başlayan ve 129 yıldır devam eden arazi anlaşmazlığı davası, Türkiye'nin en uzun süren hukuk mücadelelerinden biri olarak tarihe geçti. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Akıncı Mahallesi'ndeki 22 bin dönümlük arazi üzerindeki anlaşmazlık, dört aile arasında üç kuşak boyunca süregelen bir dava haline geldi. Bir asırdan fazla devam eden bu dava bugüne kadar 3 Osmanlı padişahı ve 12 cumhurbaşkanı ile 66 hükümet gördü. Mardin Kadastro Mahkemesinde görülen dava dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için bir kez daha ertelendi.

Mardin'deki arazi anlaşmazlığı davası Türkiye'nin en uzun süren hukuk mücadelelerinden biri olarak tarihe geçti. Osmanlı Devleti döneminde 1893 yılında köy ağası Ali Fendi Ağa'nın vefatıyla başlayan arazi anlaşmazlığında, mirasçılar arasında çıkan ihtilaf, 21 Mayıs 1896'da Mardin Bidayet Mahkemesi'ne taşındı ve 18 No.'lu dava dosyası olarak kayıtlara geçti. Dava, Ersak, Eren, Bulut ve Keleş aileleri arasında devam ediyor. Bugün, bu ailelerin üçüncü kuşak torunları mahkemede haklarını arıyor.

22 bin dönümlük arazi ve 155 parsel

Dava konusu olan arazi, Kilikan mevkiinde yer alıyor ve meralar, ekilebilir araziler ile mağaraları kapsayan 155 parselden oluşuyor. 1973 yılında yapılan kadastro ve tapulama işlemlerinde, mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle parsellerin mülkiyet kısmı boş bırakılmıştı. Bu durum, davanın daha da uzamasına neden oldu.

Kadastro Mahkemesi'nde 47 yıldır karar bekleniyor

Dava, 1978 yılında Kadastro Mahkemesi'ne devredildi. Ancak, 47 yıldır mahkeme bir karar veremedi. Davanın avukatı Prof. Dr. Ahmet Battal, "Ertelemeler, gecikmeler, yeni belge aramaları ve keşifler nedeniyle dava sürekli uzadı. 129 yıllık bu dava, adeta bir roman gibi" dedi.

Battal, davanın özetini içeren 63 sayfalık bir dosya hazırladıklarını belirtti.

Davanın son duruşması 10 Nisan günü Mardin Kadastro Mahkemesi'nde görüldü. Davaya yeni atanan hakim Dr. Mustafa Sonkurt'un, tapulama konusunda doktora yapmış bir isim olmasını olumlu olarak değerlendiren Battal, "HSK nihayet işi çözecek birini atamış gibi görünüyor. Belki de hakim Sonkurt, bu tür dosyaların olduğu bir mahkemeye atanma konusunda gönüllü olmuştur. Bundan sonra bakalım ne olacak. Her ne kadar hakim duruşmayı kasım ayının sonuna bırakmış olsa da ümitlenmek için bir sebebimiz var. Ancak önceki hakim tam anlamıyla ipe un sermişti ve iki yıl boş geçmişti" ifadesini kullandı.

Duruşmada, mirasçı Keleş ailesinin vekili Av. Abdulmenaf Baysal, dava konusu taşınmazların müvekkilleri adına tespit edilmesini talep etti. Bir kısım davacılar vekili Av. Saffet Eltaş ise veraset ilamının bekletici mesele yapılmasından vazgeçilmesini istedi. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması ve tarafların nüfus kayıtlarının UYAP sistemine işlenmesi için duruşmayı 27 Kasım 2025 tarihine erteledi.

129 yıllık hukuk mücadelesi

Dava, bugüne kadar 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı ve 66 hükümet gördü. Süreç boyunca birçok savcı ve hakim değişti. Taraflar, 129 yıldır süren bu hukuk mücadelesinde nihai kararı bekliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 129 Yıldır Süren Arazi Dava - Son Dakika

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