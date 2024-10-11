136. Kanton Fuarı Başlıyor

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 136'ncısına yurtiçi ve yurtdışından 30.000'den fazla işletme katılacak.

Guangzhou'da 15 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında üç aşamada gerçekleştirilecek olan fuarda, 1,55 milyon metrekarelik alanda 55 sergi yer alacak.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Xiao Lu, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu yılki fuarda yaklaşık 390.000 dijital ve akıllı ürün sergileneceğini vurgulayarak bunun geçen yıla kıyasla yüzde 300 gibi güçlü bir artış anlamına geldiğini söyledi. Xiao, fuarda sergilenecek yeşil ve düşük karbonlu ürünlerin sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 130 artış kaydedeceğini belirtti.

Çarşamba günü itibarıyla 203 ülke ve bölgeden yaklaşık 125.000 yabancı alıcı fuara katılmak istediğini bildirdi.

Fuarda bu yıl 750'nin üzerinde rekor düzeyde ticari tanıtım faaliyeti ve yeni ürünlerin lansmanına yönelik yaklaşık 400 etkinlik gerçekleştirilecek. Bu rakamlar, geçen yılki fuara kıyasla yüzde 30'un üzerinde artış anlamına geliyor.

136. Kanton Fuarı için çevrimiçi bir platformun işlevlerinin optimize edildiğini belirten bakanlık, 48.000 işletmenin platforma 3,75 milyon ürün yüklediğini ve bu iki rakamın da tarihi zirvelere ulaştığını kaydetti.

1957 yılında başlatılan ve yılda iki kez düzenlenen Kanton Fuarı, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.