15-16 Haziran Direnişi'nin 55. Yılı

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) Türkiye işçi sınıfı tarihinin en kitlesel ve dönüştürücü eylemlerinden biri olan 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 55'inci yıl dönümünde, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bugün 15-16 Haziran'ın sadece anılması değil, içinden geçtiğimiz bu karanlık dönemde işçilere yol göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni 15-16 Haziran'lar için örgütlenmek şart" dedi.

DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri, yöneticileri ve emekçiler " Ekmek, Adalet, Hürriyet Mücadelesine! 55. Yılında 15-16 Haziran'ın İzinde" sloganıyla bir araya geldi. Açıklamada, Türkiye işçi sınıfının 1970 yılında gerçekleştirdiği 15-16 Haziran direnişinin tarihsel önemi vurgulandı, günümüzün ekonomik ve siyasal kriz koşullarında bu mirasın güncelliğine dikkat çekildi.

"Demokrasi işçinin ekmeğidir"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, yüksek enflasyon, düşük ücretler, sendikasızlaştırma politikaları ve demokratik hak gasplarına dikkat çekerek, "Grev hakkı, sendika hakkı, gösteri hakkı, ifade özgürlüğünden sonra bugün seçme ve seçilme hakkımıza da el uzatılıyor. İşçi sınıfı bunun farkındadır. Seçme ve seçilme hakkı, son kalemizdir. Demokrasi işçinin ekmeğidir" ifadelerini kullandı.

"DİSK'i kapatma girişimine karşı 100 binler ayağa kalktı"

Çerkezoğlu, 1970 yılında DİSK'i kapatmayı amaçlayan yasal düzenlemeye karşı on binlerce işçinin İstanbul, Kocaeli ve diğer kentlerde sokağa çıktığını anımsatarak, "Bu yasa tasarısı DİSK'i fiilen ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Ancak DİSK'in çağrısıyla işçiler örgütlü bir şekilde ayağa kalktı. Yasa mahkemeden döndü. DİSK kazandı, işçiler kazandı, halk kazandı" dedi.

"Emeği ucuzlatmak için her şey mübah görülüyor"

Günümüzde emeğin değersizleştirildiğini söyleyen Çerkezoğlu, "Asgari ücretli her ay enflasyona ezdiriliyor, işverenin sendikal hakları gasp etmesine göz yumuluyor. Enflasyon sepeti sansürleniyor, vergi sisteminde emekçiler en ağır yükü taşıyor. Türkiye hala işçi hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında" diye devam etti.

"Gücümüz birliğimizden gelir"

Çerkezoğlu, konuşmasının sonunda 19 Mart'tan bu yana meydanlarda yükselen adalet ve demokrasi mücadelesine dikkat çekerek, "Bu ülkede hiçbir kuvvet örgütlü işçi sınıfının karşısında duramaz. 15-16 Haziran bize bunu öğretti. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.

DİSK'in açıklamasında, "Gelirde, vergide, ülkede adalet" talebi yinelendi, tüm emekçilere "örgütlenme ve mücadele" çağrısı yapıldı.