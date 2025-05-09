15. Kütahya Tarım Fuarı Açıldı

(KÜTAHYA)- 15. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF), kapılarını ziyaretçilere açtı. Yenilikçi teknolojilerin tanıtılmasına imkan sağlayacak fuar, 11 Mayıs gününe kadar ziyaret edilebilecek.

15'inci Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) açıldı. Açılışa, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Kemalettin Ekici ve Gülteri Uyanık, protokol üyeleri, üreticiler, tedarikçiler, satıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin yeni iş birliklerine, verimli ortaklıklara vesile olmasını dileyen başkan yardımcıları, tarım ve hayvancılığın ekonomik alandaki değerine vurgu yaptılar. Başkan yardımcıları, kurdele kesimi sonrası stantları ziyaret ederek, fuarın emeğin, üretimin, gelişimin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

15. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF), 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.