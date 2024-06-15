15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi gerçekleştiren şüphelinin savcılık ifadesine ulaşıldı Açıklaması

Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yaptıktan sonra tutuklanan şüphelinin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç, savcılıktaki ifadesinde, SMA hastası çocukların kötü durumda olduğunu gördüğünü ve buna dikkati çekmek amacıyla söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini savundu.

Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını anlatan R.C.Ç, "Amacım trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkati çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur. Olay sebebiyle pişman değilim." dedi.

Savcılık ifadesinin ardından R.C.Ç, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli R.C.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

Olay

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüyle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.