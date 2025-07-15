15 Temmuz şehitleri İBB önünde anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri İBB önünde anıldı

15 Temmuz şehitleri İBB önünde anıldı
15.07.2025 13:22
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki binasında düzenlenen törenle anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki binasında düzenlenen törenle anıldı.

"Şehitler Panosu" önünde gerçekleştirilen anma programında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, 15 Temmuz 2016'nın ülke demokrasi tarihine hiç yakışmayan, en karanlık günlerden biri olduğunu ve hain bir terör örgütünün ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla başarısızlığa uğradığını vurgulayan Aslan, "Türk milleti gücünü, egemenliğini kimseye teslim etmeyeceğini bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz akşamı halkımız büyük bir direnişle canlarını ortaya koyarak darbeyi ve darbecileri püskürttü. İradesine, şanlı bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıktı." diye konuştu.

Aslan, Saraçhane'de de halkın büyük bir direniş gösterdiğini ve İBB önünde 13 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizi işgal etmeye çalışanlara geçit verilmedi. 13 vatandaşımız burada şehit oldu, yüzlerce vatandaşımız yaralandı. O anları hiç unutmamak için 15 Temmuz Şehitler Saraçhane Anıtı burada duruyor. Bu anıta her baktığımızda egemenliğimizin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüdüklerini dile getiren Aslan, hiçbir gücün milletin iradesinden üstün olmadığını bildiklerini, yaşlı, çocuk, genç, kadın hep birlikte kurulan ülkeyi savunmaktan bir an olsun geri durmadıklarını söyledi.

Demokrasinin en temel ihtiyaç olduğunu belirten Aslan, "Demokrasi ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaçtır. Demokrasinin olmadığı yerde refah, güvenlik, adalet, hukuk, kalkınma olmaz. İşte bu yüzden demokrasimize, milletimizin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda bizlere Cumhuriyetimiz yol gösterecek, yolumuzu her zaman Cumhuriyetimiz aydınlatacak." dedi.

Aslan, 15 Temmuz'un kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileğinde bulunarak, gazilere de minnetlerini iletti.

Programa, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan ile bazı İBB bürokratları da katıldı.

Şehitler için dua edilen program, İBB Başkan Vekili Aslan ve beraberindeki heyetin "Şehitler Panosu"na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri İBB önünde anıldı - Son Dakika

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