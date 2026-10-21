15 yıl hapis alan Donaldson hakkında Westminster'da tecavüz soruşturması açıldı

Çocuğa karşı cinsel istismar suçundan geçen hafta 15 yıl hapse çarptırılan Kuzey İrlandalı kraliyet yanlısı siyasetçi Jeffrey Donaldson hakkında İngiltere Parlamentosunda bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Londra Metropolitan Polisi, 13 Ekim'de Kuzey İrlanda Polisinden (PSNI) 2016'da Londra'da işlenen bir tecavüz suçuyla ilgili ihbar aldığını açıkladı.

Suçun 2016'da işlendiği, zanlının ise bugün 63 yaşında bir erkek olduğu belirtilen açıklamada, soruşturmanın erken safhada olduğu ve henüz bir gözaltı işleminin yapılmadığı bildirildi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC ise söz konusu zanlının Kuzey İrlanda'nın kraliyet yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) eski lideri Jeffrey Donaldson olduğunu, suçun işlendiği yerin ise İngiltere Parlamentosunun bulunduğu Westminster Sarayı olduğunu belirtti.

BBC'de yer alan habere göre geçen hafta çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Donaldson ile ilgili bir kadının Kuzey İrlanda'da polise ihbarda bulunduğu, PSNI'nin ise suç Londra'da işlendiği için konuyu Londra Metropolitan Polisine ilettiği kaydedildi.

İçkisine ilaç atıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını belirten kadının Donaldson hakkında ihbarda bulunduğu ifade edilen haberde, eski bir PSNI yetkilisinin, Donaldson'u Parlamento binasında sarhoş gördüğüne ilişkin detay da paylaşıldı.