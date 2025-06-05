1500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtımı - Son Dakika
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1500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtımı

05.06.2025 17:06
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AK Parti, Büyükçekmece'de 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi' kapsamında 1500 çocuğa bayramlık dağıttı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "İş'te Kadın Kardeşim Projesi" kapsamında Büyükçekmece'de 1500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtılmasına ilişkin, " Osmanlı'dan günümüze gelen bir gelenek olan 'Arife Çiçekleri', bayram öncesinde çocukların baştan aşağı giydirilmesini, yüzlerinde sevinç çiçekleri açmasını ifade ederdi. Bugün bu güzide geleneğimizi yaşatarak çocuklarımızın bayram sabahına mutlulukla, umutla uyanmasına vesile oluyoruz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda etkinlik düzenlendi.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, dayanışma ve kardeşlik ruhunun yaşatıldığı anlamlı etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir." hadisişerifini aktaran Ercan, "Bizler de AK Parti Kadın Kolları olarak bu anlayışı rehber edinerek, 'İş'te Kadın Kardeşim' projesini hayata geçirdik. Bu kardeşlik seferberliğinde çok özel bir dayanışmaya öncülük ediyoruz." diye konuştu.

Ercan, bugünkü organizasyonla çocuklara bayramlık kıyafet verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu destek sadece maddi yardım değil, kökleri medeniyetimizde derinliklere uzanan bir iyiliğin yeniden hayat bulmasıdır. Osmanlı'dan günümüze gelen bir gelenek olan 'Arife Çiçekleri', bayram öncesinde çocukların baştan aşağı giydirilmesini, yüzlerinde sevinç çiçekleri açmasını ifade ederdi. Bugün bu güzide geleneğimizi yaşatarak çocuklarımızın bayram sabahına mutlulukla, umutla uyanmasına vesile oluyoruz. Bu hem vefa hem şefkat hem de millet olma şuuru içinde atılmış anlamlı bir adım."

"Çocukların yüzünü güldürmek, Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak demek"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise bayramların yardımlaşma, dayanışma ve dostluğun pekiştiği günler olduğuna değindi.

Büyükçekmece teşkilatının bayramın anlamına uygun şekilde 1500 çocuğa bayramlık hediye ettiğini aktaran Karslı, "Çocukların yüzünü güldürmek, dünyanın yüzünü güldürmek, Türkiye'nin geleceğini ışıldatmak ve aydınlatmak demek. Bu bakımdan çok kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Karslı, tüm milletin ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, dünyanın her yerindeki mazlumların gözyaşının dinmesini, yüreğinin ferahlamasını diledi.

Etkinlikte, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının isimlerini ve beden ölçülerini önceden belirlediği çocuklara bayramlık kıyafetleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtımı - Son Dakika

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