16 Yıl Hapis Cezaeviyle Yakalandı

Kayseri'de hakkında 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında "silahla yağma" suçundan 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın (25) saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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