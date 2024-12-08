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17 yaşında 4 ayda hafız oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 17 yaşındaki Abdurrahman Keskin, 4 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı.

Mardin'den gelerek Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başlayan Abdurrahman Keskin, 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Hafızlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Keskin, bundan sonraki hedefinin ise Allah yolunda ilim okumak olduğunu söyledi. Hafız Abdurrahman Keskin, "Mardinliyim. Ortaokulu bitirdiğim gibi Arapça'ya başladım. 4 yıl Arapça okudum. Ondan sonra hafızlık yapmak istedim. Hafızlık için Ahlat'a geldim ve burada 4 ayda hafızlığımı bitirdim. Aslında 4 ayda hafızlığımı bitireceğimi beklemiyordum ama hocam Adem Vermez'in bana verdiği özgüvenle 4 ayda hafızlığı bitirmeyi Allah nasip etti ve bunun için Allah'a şükrediyorum. Hafızlıktan sonra İslami ilimler ve medrese hayatıma devam etmek istiyorum. Allah yolunda ilim okumak istiyorum" dedi.

Kur'an kursu öğreticilerinden Adem Vermez ise Ahlat Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda özveri ve büyük emeklerle hafızlar yetiştirdiklerini söyledi. Vermez, "Hafızımız yaklaşık 4 ay önce kursumuza geldi. Başvurdu kaydını yaptık. Onun da bir hedefi vardı ve bu hedef doğrultusunda buraya geldi. Hedefi 4 veya 6 ayda hafızlığını bitirmekti. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla onun için bir program yaptık. Tabii en çok da onun gayretiyle hafızlığı 4 ayda bitirmeye çalıştık. Cenab-ı Allah mahcup etmesin inşallah" diye konuştu.