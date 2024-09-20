Gaziantep'te hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde yol emniyet ve kontrol denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde, "Karşılıksız çek işlemi yapmak" suçundan hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. ekipler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › 17 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?