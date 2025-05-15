18 üniversite Niğde'de açılan fuarda tanıtıldı

NİĞDE - Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 18 üniversitenin katılımıyla düzenlenen AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı, Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

18 üniversitenin açtığı stantları ziyaret eden aday öğrenciler, tercih öncesi üniversitelerin bölümleri ve imkanları ile ilgili bilgi aldı.

Programda yaptığı konuşmada hangi üniversite olursa olsun akademik ve sosyal sosyal becerilerin gençlerin kendilerine kaldığını söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik, bu organizasyonla diğer illerin üniversite imkanlarını tanıma şansına sahip olduğunu belirtti.

Vali Çelik, "Üniversite tercihi yapacak öğrenciler bu organizasyonla 18 üniversiteyi tanıma şansı bulacaklar. Hangi üniversiteyi okursanız okuyun, nihayetinde iş biraz size kalıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Anadolu'da kampüs imkanı olarak en iyi üniversitelerden bir tanesi. Gençlerimiz öncelikle ne yapacaklarına karar verecekler, ondan sonra da o inançla, o karlılıkla tercihlerini yapacaklar. Bu organizasyonun geleceğimiz olan gençlerimiz için hayırlı olmasını temel ediyorum." dedi.

Hangi meslekten daha çok keyif alacak ve verimli olacaksanız o bölümü seçin tavsiyesinde bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şunları söyledi; " Gençlerin ne kadar heyecanlı ve stresli olduklarını çok yakından takip edebiliyorum. Bu tercih gerçekten çok önemli. Sadece okul seçmeyeceksiniz aslında bundan sonraki hayatınızın nasıl bir hayat olacağını seçmiş olacaksınız. O yüzden ben de bir tavsiye verecek olursam, lütfen puanınıza göre hareket etmeyin, nasıl bir yaşam yaşamak istediğinize göre hareket edin. Gelecekte hangi meslekten daha çok keyif alıp, hangi mesleğin daha iyisini yaparım diye düşünüyorsanız, lütfen o mesleğe seçin. "

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 4 yıldır Anadolu Üniversiteler Birliği mensubu olduğunu söylediği açıklamasında birlik üyesi üniversitelerle birlikte yükseköğretimde kalitenin daha da artırılarak sürdürülebilir kılınmasına dönük faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Rektör Uslu, "Niğde'de yaşayan ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin gelecekleri için çok önemli günlerden bir tanesi bugün. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi'ne bağlı 18 üniversiteyi bu fuarda tanıyacaklar. Hangi üniversitelerin imkanları nasıl, hangi üniversiteler nerelerde daha iyi, hangi alanlarda uzmanlaşmış detaylı olarak görecekler. " dedi.

Üniversite Tanıtım Fuarı'nda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi standıyla birlikte Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 18 üniversitenin tanıtım stantları yer aldı.