18 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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